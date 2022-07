Digitale, dopo Covid per 3 manager su 4 trasformazione epocale (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – La digital transformation ha subito un’accelerazione senza precedenti negli ultimi 2 anni, con un impatto significativo su Cio e It manager (e di riflesso sulle organizzazioni di cui fanno parte): i loro ruoli, infatti, si sono fortemente modificati dopo la pandemia, spingendo le aziende verso una trasformazione concreta ed “epocale”. Per far luce su questi cambiamenti, in collaborazione con Cionet Italia, Aruba Enterprise ha condotto una survey che ha coinvolto quasi 250 aziende, con un panel composto per il 96% da Decision Maker dell’area It (Cio, Ict manager e Cto) e per il restante 4% da Decision Maker dell’area Innovazione e Hr. L’indagine ha preso le mosse dall’analisi del “digital mindset”, quindi da quella mentalità volta al cambiamento e all’apprendimento continuo in ambito ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – La digital transformation ha subito un’accelerazione senza precedenti negli ultimi 2 anni, con un impatto significativo su Cio e It(e di riflesso sulle organizzazioni di cui fanno parte): i loro ruoli, infatti, si sono fortemente modificatila pandemia, spingendo le aziende verso unaconcreta ed “”. Per far luce su questi cambiamenti, in collaborazione con Cionet Italia, Aruba Enterprise ha condotto una survey che ha coinvolto quasi 250 aziende, con un panel composto per il 96% da Decision Maker dell’area It (Cio, Icte Cto) e per il restante 4% da Decision Maker dell’area Innovazione e Hr. L’indagine ha preso le mosse dall’analisi del “digital mindset”, quindi da quella mentalità volta al cambiamento e all’apprendimento continuo in ambito ...

