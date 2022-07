Diciassettesima tappa Tour de France 2022: Pogacar batte Vingegaard che rimane in maglia gialla (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo sloveno Tadey Pogacar vince la Diciassettesima tappa Tour de France 2020, da Sanguedes a di 192km. Il corridore della Uae Team Emirates ha preceduto proprio la maglia gialla Vingegaard che si conferma leader della classifica generale. Diciassettesima tappa Tour de France 2022: cosa è accaduto? Dopo una prima fase di studio, la frazione odierna si decide sulla penultima salita che taglia fuori molti corridori lasciando in fuga Pogacar, McNulty e Vingegaard. Un trio che vede lo sloveno e il danese affrontarsi in una serie di scatti e controscatti. In prossimità dell’ultima salita, Pogacar aspetta il momento ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo sloveno Tadeyvince lade2020, da Sanguedes a di 192km. Il corridore della Uae Team Emirates ha preceduto proprio lache si conferma leader della classifica generale.de: cosa è accaduto? Dopo una prima fase di studio, la frazione odierna si decide sulla penultima salita che taglia fuori molti corridori lasciando in fuga, McNulty e. Un trio che vede lo sloveno e il danese affrontarsi in una serie di scatti e controscatti. In prossimità dell’ultima salita,aspetta il momento ...

