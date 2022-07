Di Battista | «Dopo le dichiarazione del Messia Draghi chi ha il fegato di votargli la fiducia?»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) “Ricapitoliamo le dichiarazioni del. Il reddito di cittadinanza verrà modificato come dico io e soltanto io. Sempre più armi in Ucraina perché per la Nato conta più della Costituzione. Salario minimo ok ma seguendo gli ordini europei. E lavorando a braccetto con i sindacati che non vogliono minimamente perdere parte del potere che ancora gli resta”. Alessandro Dinon smentisce la sua vena ironica. E la sua posizione controda sempre. È stata proprio ladei 5Stelle all’ex governatore della Bce, amico della grande finanza, a spingerlo a fare le valigie dal movimento. Oggi più che mai l’ex deputato grillino storce il naso di fronte alle comunicazioni perentorie di SuperMario al Senato. Di: “Ma chi ha ildi votare la ...