Deulofeu-Napoli: l’entourage esce allo scoperto, l’annuncio in diretta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gerard Deulofeu è da settimane il colpo designato dal Napoli per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. In queste ore, si è parlato addirittura di un accordo ormai chiuso tra le parti, con il calciatore ormai vicinissimo ai partenopei. Tuttavia, l’entourage – contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli – frena su questa notizia. “Dal suo entourage fanno sapere che non è ancora chiusa la trattativa. Ma Napoli e Udinese sono entrate nel concreto, si stanno parlando”, ha riportato il giornalista Valter De Maggio nel corso di Radio Goal. Gerard DeulofeuDialoghi in corso, dunque, tra Napoli e Udine per cercare di sbloccare la trattativa tra i due club, che va avanti ormai da tempo e che è portata avanti dal direttore sportivo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gerardè da settimane il colpo designato dalper rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. In queste ore, si è parlato addirittura di un accordo ormai chiuso tra le parti, con il calciatore ormai vicinissimo ai partenopei. Tuttavia,– contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss– frena su questa notizia. “Dal suo entourage fanno sapere che non è ancora chiusa la trattativa. Mae Udinese sono entrate nel concreto, si stanno parlando”, ha riportato il giornalista Valter De Maggio nel corso di Radio Goal. GerardDialoghi in corso, dunque, trae Udine per cercare di sbloccare la trattativa tra i due club, che va avanti ormai da tempo e che è portata avanti dal direttore sportivo ...

