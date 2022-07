“Decisione presa”. Guendalina Tavassi, nuova e vita (e nuovo lavoro) lontano dalla tv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Guendalina Tavassi, nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi. A dare l’annuncio è la stessa ex isolana. Sono stati mesi molto turbolenti per lei che aveva deciso di lasciare l’Honduras per tornare dai suoi figli. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli – aveva detto -. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”. E ancora, sempre Guendalina Tavassi sull’addio al reality: “Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022)dopo l’Isola dei Famosi. A dare l’annuncio è la stessa ex isolana. Sono stati mesi molto turbolenti per lei che aveva deciso di lasciare l’Honduras per tornare dai suoi figli. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli – aveva detto -. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”. E ancora, sempresull’addio al reality: “Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma ...

