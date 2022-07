Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il trasferimento di #DeLigt dalla #Juventus al #BayernMonaco - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO DE LIGT ATTERRATO A MONACO, ORA LE VISITE MEDICHE Domani raggiungerà il Bayern negli Stati Uniti… - DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - young_pacho : De Ligt?? Bayern Bremer?? Juventus Milenkovic?? Probabilmente Inter/Juventus Pinamonti?? Probabilmente Atalanta Laz… - sportli26181512 : De Ligt al Bayern, Pimenta: 'Ci abbiamo lavorato dalla Primavera. Tutte le parti in causa contente': Rafaela Piment… -

Bremer sarà l'erede di de, che è stato ceduto alMonaco per 67 milioni più 10 di bonus.15.30 - Terminate le visite mediche di Bremer: il brasiliano ha lasciato il J - Medical. #Juventus - ...Sono arrivati calciatori del calibro di Di Maria e Pogba che rappresentano un lusso per la categoria, in uscita è stata conclusa la trattativa con ilper de(67 milioni di euro più 10 di ...Rafaela Pimenta, avvocatessa che rappresenta Matthijs de Ligt e ha curato il trasferimento del difensore dalla Juventus al Bayern Monaco, parla così a Radiosei dell'operazione: "Abbiamo lavorato sul ...Stiamo vivendo un'estate molto calda, non solo per la forte afa che non ci dà tregua, ma anche per il calciomercato, tra i più movimentati delle ultime stagioni. Attualmente ...