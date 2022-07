De Ketelaere Milan, summit terminato: ancora nessun accordo (Di mercoledì 20 luglio 2022) De Ketelaere Milan: terminato l’incontro in Belgio per il giovane attaccante. ancora non è arrivato un accordo Secondo quanto riportato da Sky Sport, si è da poco concluso l’incontro tra Bruges e Milan per Charles De Ketelaere. Maldini e Massara si erano recati in Belgio per tentare di chiudere la trattativa, ma così non p stato. Il summit è stato cordiale e interlocutorio: la trattativa è destinata a continuare nelle prossime ore. C’è serenità tra le parti nella speranza di arrivare a un’intesa finale. Maldini e Massara, ora, faranno rientro a Milano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Del’incontro in Belgio per il giovane attaccante.non è arrivato unSecondo quanto riportato da Sky Sport, si è da poco concluso l’incontro tra Bruges eper Charles De. Maldini e Massara si erano recati in Belgio per tentare di chiudere la trattativa, ma così non p stato. Ilè stato cordiale e interlocutorio: la trattativa è destinata a continuare nelle prossime ore. C’è serenità tra le parti nella speranza di arrivare a un’intesa finale. Maldini e Massara, ora, faranno rientro ao. L'articolo proviene da Calcio News 24.

