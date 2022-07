De Ketelaere, Maldini di ritorno dal Belgio: «Fiduciosi, ci proviamo» (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Le parole del dirigente del Milan Intercettato dai cronisti al ritorno in Italia dopo il blitz in Belgio, Paolo Maldini ha parlato così della trattativa i corso per portare Charles De Ketelaere al Milan. Le sue parole: «Com’è andata? Tutto bene. C’è fiducia di chiudere? Sempre. C’è l’intenzione di chiudere? Ci proviamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Le parole del dirigente del Milan Intercettato dai cronisti alin Italia dopo il blitz in, Paoloha parlato così della trattativa i corso per portare Charles Deal Milan. Le sue parole: «Com’è andata? Tutto bene. C’è fiducia di chiudere? Sempre. C’è l’intenzione di chiudere? Ci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan, #Maldini e #Massara sono partiti per il Belgio per #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, domani il blitz per #DeKetelaere: il piano di #Maldini e #Massara - Glongari : Terminata la missione in ???? del management #Milan per De Ketelaere. Resta la fiducia ma servirà proseguire la tratt… - FilippoLaBua1 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Milan, ancora nessun accordo per De Ketelaere: Maldini e Massara a Milano stasera - the21Alex : RT @MilanNewslt: VIDEO MN - Milan-De Ketelaere, Maldini: 'È andata bene, c'è fiducia.#Maldini su #DeKetelaere: 'Com'è andata? Bene. C'è fid… -