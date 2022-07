Dazn | audience spettatori rilevata con Auditel | “Obiettivi trasparenza e non discriminazione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 luglio 2022) A partire dalla stagione sportiva 2022/2023,utilizzeràin qualità di JIC (Joint Industry Committee) per misurare e rilevare l’e il numero di. A comunicarlo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha preso “favorevolmente atto” delle azioni messe in atto dal colosso dello streaming e si impegna a monitorare i dati raccolti. Come spiegato nella nota, l’obiettivo è quello di “di rilasciare al mercato un dato certificato quale quello prodotto da un JIC, nel rispetto dei principi di, none comparabilità della misurazione”. SportFace.