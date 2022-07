Daria Kasatkina: “Sì, ho una fidanzata”. Il coming out della tennista russa mentre la Duma vieta la propaganda Lgbtqia+ (Di mercoledì 20 luglio 2022) La tennista russa, Daria Kasatkina, ha fatto coming out. Quando lo youtuber, Vitja Kravchenko, le ha chiesto se abbia una fidanzata, la campionessa gli ha risposto “sì” e in questo modo ha annunciato al mondo il suo orientamento sessuale. Nello stesso video la 25enne, numero uno del tennis russo e 12 al mondo, ha inoltre criticato la politica di Mosca nei confronti dell’omosessualità e della guerra contro l’Ucraina. I diritti della comunità Lgbtqia+ all’interno della federazione sono nuovamente sotto attacco: alla Duma di Stato è da poco giunto un disegno di legge per proibire la propaganda gay in pubblico e non più soltanto davanti ai minori, come recitava la legge del 2013. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) La, ha fattoout. Quando lo youtuber, Vitja Kravchenko, le ha chiesto se abbia una, la campionessa gli ha risposto “sì” e in questo modo ha annunciato al mondo il suo orientamento sessuale. Nello stesso video la 25enne, numero uno del tennis russo e 12 al mondo, ha inoltre criticato la politica di Mosca nei confronti dell’omosessualità eguerra contro l’Ucraina. I diritticomunitàall’internofederazione sono nuovamente sotto attacco: alladi Stato è da poco giunto un disegno di legge per proibire lagay in pubblico e non più soltanto davanti ai minori, come recitava la legge del 2013. In ...

fattoquotidiano : Daria Kasatkina: “Sì, ho una fidanzata”. Il coming out della tennista russa mentre la Duma vieta la propaganda Lgbt… - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: Coming out e no alla guerra in Ucraina. La 'disobbedienza' della tennista russa Daria Kasatkina - Piero_Strada : Il coraggio della tennista Daria Kasatkina: essere apertamente gay in Russia - esajas1 : RT @HuffPostItalia: Coming out e no alla guerra in Ucraina. La 'disobbedienza' della tennista russa Daria Kasatkina - lc71488535 : RT @HuffPostItalia: Coming out e no alla guerra in Ucraina. La 'disobbedienza' della tennista russa Daria Kasatkina -