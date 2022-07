Daria Kasatkina, la tennista russa fa coming out e sfida Putin (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Vivere in pace con se stessi è l’unica cosa che conta. Al diavolo tutti gli altri". Al diavolo la nuova politica di Mosca contro l'omosessualità, in particolare, e la Duma, ovvero il parlamento russo. Sono le... Leggi su europa.today (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Vivere in pace con se stessi è l’unica cosa che conta. Al diavolo tutti gli altri". Al diavolo la nuova politica di Mosca contro l'omosessualità, in particolare, e la Duma, ovvero il parlamento russo. Sono le...

HuffPostItalia : Coming out e no alla guerra in Ucraina. La 'disobbedienza' della tennista russa Daria Kasatkina - libellula58 : Daria Kasatkina: “Sì, ho una fidanzata”. Il coming out della tennista russa mentre la Duma vieta la propaganda Lgbt… - Popopozau : RT @VanityFairIt: Il Parlamento russo ha approvato la norma che punisce «qualunque informazione che nega i valori familiari e promuove le r… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Daria Kasatkina: “Sì, ho una fidanzata”. Il coming out della tennista russa mentre la Duma vieta la propaganda Lgbtqia… - ilgiornale : Con il suo coming out Daria Kasatkina, n° 12 del rannking WTO, denuncia le intimidazioni della Duma -