Dall’usato alla batteria, dal risparmio economico alla fiducia: i falsi miti legati al mercato degli smartphone ricondizionati (Di mercoledì 20 luglio 2022) Acquistare online, anche smartphone, è ormai un’abitudine consolidata tra gli italiani: lo dimostra uno studio condotto da Kantar e commissionato da Swappie, che evidenza come il 72% degli intervistati considererebbe l’acquisto del dispositivo online. Quando si parla però di smartphone ricondizionati, chi li acquista potrebbe farsi alcune domande rispetto al dispositivo che riceverà. Lo smartphone è quindi usato? La batteria sarà come nuova? Chi garantisce che verrà consegnato nelle condizioni promesse? Dubbi e domande di questo genere hanno portato alla nascita di falsi miti legati agli smartphone ricondizionati che Swappie, punto di riferimento online per l’acquisto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Acquistare online, anche, è ormai un’abitudine consolidata tra gli italiani: lo dimostra uno studio condotto da Kantar e commissionato da Swappie, che evidenza come il 72%intervistati considererebbe l’acquisto del dispositivo online. Quando si parla però di, chi li acquista potrebbe farsi alcune domande rispetto al dispositivo che riceverà. Loè quindi usato? Lasarà come nuova? Chi garantisce che verrà consegnato nelle condizioni promesse? Dubbi e domande di questo genere hanno portatonascita diagliche Swappie, punto di riferimento online per l’acquisto ...

Pubblicità

zucconiluca : @wasabi1803 Non c'entra con il calcio; è una norma di un po' di anni fa che prevede una tassazione più bassa a chi… - chiamatemibobo : A distanza di cinque anni alla lista si aggiunge “stagista” usato come contrapposizione di statista e nell’accezion… - MrGarvey22 : Niente ti dà la carica quanto rispondere alla tua toxic crush dall’adolescenza che ti ha usato e gettato durante i… - AnacletoOwl : @AncatCatan @citofonare_ste @La_manina__ 2. Riesce a vincere comunque le elezioni. Alla tornata successiva le vince… - StorieASpicchi : @ragnar_legend @EmaPaladino Un qualsiasi creatore di gioco secondario che non sia legato a 48 minuti di palla in ma… -