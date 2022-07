Dall' omicidio agli arresti | il giallo di Anzio risolto in 72 ore

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Sono arrivato a 72 ore dal delitto i primi due fermi dispostia procura di Velletri per la morte di Leonardo Muratovic, il 25enne croato ma residente ad Aprilia ucciso con una coltellata fuori da La Bodeguita Beach, locale di, sul lungomare laziale. A finire in manette due fratelli magrebini di 20 e 25 anni coinvolti, probabilmente con diversi gradi di responsabilità, nell'. Entrambi si erano consegnati ieri sera ai carabinieri della stazione Gianicolense, a Roma, accompagnati da un avvocato. Il 20enne che, secondo quanto si apprende, sarebbe l'autore materiale delitto, dovuto la proprie responsabilità ai militari e alla polizia giunta in caserma. "Ho fatto tutto io, mio ??fratello non c'entra. E' stata una lita male, una disgrazia", ??ha spiegato il 20enne nel corso di dichiarazioni spontanee ammettendo di ...