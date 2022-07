Dalle battute tra Renzi e La Russa al gelo di Maria Stella Gelmini: il meglio (e il peggio) della giornata in Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) giornata convulsa a Palazzo Madama, tra attacchi incrociati e strappi decisi in Aula, nel giorno in cui il governo Draghi, pur ottenendo la fiducia con appena 95 sì, arriva di fatto al suo capolinea. Dagli attacchi di Matteo Renzi contro il M5s, il Pd e i moderati del centrodestra, passando per la scelta di Forza Italia e Lega di uscire fuori dall’Aula, contestata dalla ministra azzurra Maria Stella Gelmini (che ha deciso di lasciare in polemica il partito di Berlusconi), visibilmente irritata durante le dichiarazioni di voto. Fino alla decisione del M5s di astenersi, annunciata dalla capogruppo Mariolina Castellone: “Togliamo il disturbo, continueremo a batterci in Parlamento, non partecipiamo al voto di questa risoluzione”, ha attaccato, con il presidente del Consiglio scuro in volto. Stessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)convulsa a Palazzo Madama, tra attacchi incrociati e strappi decisi in Aula, nel giorno in cui il governo Draghi, pur ottenendo la fiducia con appena 95 sì, arriva di fatto al suo capolinea. Dagli attacchi di Matteocontro il M5s, il Pd e i moderati del centrodestra, passando per la scelta di Forza Italia e Lega di uscire fuori dall’Aula, contestata dalla ministra azzurra(che ha deciso di lasciare in polemica il partito di Berlusconi), visibilmente irritata durante le dichiarazioni di voto. Fino alla decisione del M5s di astenersi, annunciata dalla capogruppo Mariolina Castellone: “Togliamo il disturbo, continueremo a batterci in Parlamento, non partecipiamo al voto di questa risoluzione”, ha attaccato, con il presidente del Consiglio scuro in volto. Stessa ...

