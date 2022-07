“Da sposa di guerra a vedova in tre mesi”. Il sogno spezzato di Svetlana e Andriy (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Ciao Fausto, Andrea, mio marito è morto. Due missili russi a Mykolaiv. Eravamo sposati da tre mesi, un matrimonio di guerra. Ti prego racconta la nostra storia». Il messaggio di Svetlana Kniaziuk arriva come una staffilata lunedì sera. Lei, che parla italiano, che ha aiutato tanti connazionali a fuggire da Kiev nei primi giorni dei InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Ciao Fausto, Andrea, mio marito è morto. Due missili russi a Mykolaiv. Eravamoti da tre, un matrimonio di. Ti prego racconta la nostra storia». Il messaggio diKniaziuk arriva come una staffilata lunedì sera. Lei, che parla italiano, che ha aiutato tanti connazionali a fuggire da Kiev nei primi giorni dei InsideOver.

