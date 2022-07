Da Parigi – Il PSG si precipita a Nordi Mukiele (Lipsia) (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:23:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Mentre il record del difensore dell’Inter Milan Skriniar sta scivolando, il PSG è determinato ad accelerare il suo reclutamento in campo difensivo. Il club della capitale ha avviato diversi giorni fa le trattative per ottenere l’ingaggio di Nordi Mukiele (24). I contatti con il Lipsia, dove il nazionale francese (1 selezione) è sotto contratto fino a giugno 2023, si sono moltiplicati nelle ultime ore. Pochi elementi hanno filtrato intorno all’importo stanziato per l’operazione, ma supererebbe i 10 milioni di euro. In questo caso, il Paris avrebbe già fatto due offerte per l’ex Montpellier (gennaio 2017-maggio 2018), a cui il club punta da diverse settimane, e il divario tra le richieste di Lipsia e PSG non ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 14:23:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Mentre il record del difensore dell’Inter Milan Skriniar sta scivolando, il PSG è determinato ad accelerare il suo reclutamento in campo difensivo. Il club della capitale ha avviato diversi giorni fa le trattative per ottenere l’ingaggio di(24). I contatti con il, dove il nazionale francese (1 selezione) è sotto contratto fino a giugno 2023, si sono moltiplicati nelle ultime ore. Pochi elementi hanno filtrato intorno all’importo stanziato per l’operazione, ma supererebbe i 10 milioni di euro. In questo caso, il Paris avrebbe già fatto due offerte per l’ex Montpellier (gennaio 2017-maggio 2018), a cui il club punta da diverse settimane, e il divario tra le richieste die PSG non ...

