Pubblicità

marcofrombg1 : @InterHubOff @fcin1908it Vendiamo anche Bastoni? Già sogno la difesa Demiral-Acerbi-Milenkovic - PianetaMilan : Da #Milenkovic a #Demiral: impazza il #calciomercato dei difensori | #VIDEO - BullaInterista : RT @Doc22Inter: #Skriniar-#Bremer alle giuste cifre poteva considerarsi esempio di player trading, Milenkovic-Acerbi/Demiral (poniamo) per… - Doc22Inter : #Skriniar-#Bremer alle giuste cifre poteva considerarsi esempio di player trading, Milenkovic-Acerbi/Demiral (ponia… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Demiral, Milenkovic o entrambi? Il confronto tra i profili caldi per la difesa dell'Inter -

'Eventualmente con chi lo sostituireie Akanji mi piacciono , sono fisicamente dotati, ma forse meno adatti di altri per giocare sul centro - destra.è più abituato al ruolo, in ...Ma se il PSG dovesse riuscire a mettere a segno l'affondo per Skriniar, i nerazzurri potrebbero essere pronti a prendere in considerazionedell'Atalanta. Più distante inveceche ...Proseguono le trattative di calciomercato: Nicolò Zaniolo potrebbe restare alla Roma, il Napoli vicino al sud coreano Kim, il difensore scelto per rimpiazzare Koulibaly ...In questo senso attenzione al nome di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e ben conosciuto da Simone Inzaghi. Attenzione ad esempio a Merih Demiral dell'Atalanta, club con cui l'Inter ha in piedi ...