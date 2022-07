Crisi governo | Usa | “Leadership Draghi essenziale”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Laitaliana sotto la guida del premier Marioè statanel mettere impegni ambiziosi sul clima alla COP26, nel forgiare una risposta senza precedenti dell’Ue e della Nato alla guerra della Russia in Ucraina e nel promuovere gli interessi comuni di Stati Uniti e Italia nella regione del Mediterraneo”. E’ quanto si legge in una nota di un portavoce del dipartimento di Stato americano, nel quale, premesso che “generalmente non commentiamo su questioni di politica interna”, si esprime “rispetto e sostegno per il processo costituzionale e lo stato di diritto”. “Il rapporto tra Italia e Stati Uniti – confermano a Washington – è forte e basato su valori condivisi, democrazia, diritti umani, libertà di espressione, prosperità economica, che ci uniscono a livello bilaterale ma anche con i partner ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - mariamacina : RT @il_cappellini: La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo Melon… - MarcoStac : RT @CsArianna: Tutti che state capendo cose da questa crisi di governo ma io ho capito solo che su sei canali principali potevano scegliern… -

Persino il profilo delle coalizioni sarà influenzato dagli effetti del suo, e dal modo in ... il centrodestra ha sfruttato l'apertura dellaprovocata da M5S per puntare alle urne ed ...'Ora accuserà di irresponsabilità anche Forza Italia', ha subito attaccato la presidente di S&D, la socialista spagnola Iratxe Garcia Perez, che si è detta 'preoccupata' per ladiin ...Guardando al futuro, voteremo la fiducia al presidente Draghi, consapevoli che oggi è l'ultima puntata del reality show. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile per evitarlo e sostenere il governo ...Roma, 20 lug. (askanews) - Chi si aspettava che sarebbe stato Silvio Berlusconi a salvare capre e cavoli, a tenere la Lega dentro il governo in nome di quella stabilità che Gianni Letta lo aveva suppl ...