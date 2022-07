Crisi governo, strappo di Gelmini: Forza Italia nel caos (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – La Crisi del governo Draghi ‘miete’ la prima vittima in casa Forza Italia con lo strappo della ministra Maria Stella Gelmini. A fine di una giornata convulsa, con il centrodestra di governo pronto a non partecipare al voto per la fiducia sulla risoluzione Casini condivisa dal centrosinistra, arriva l’addio di uno degli esponenti storici e di peso del partito di Silvio Berlusconi, attuale capo delegazione di Fi a palazzo Chigi. ”Forza Italia ha definitivamente voltato le spalle agli Italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini”, annuncia in una nota Gelmini, che da tempo manifesta sofferenza verso la gestione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – LadelDraghi ‘miete’ la prima vittima in casacon lodella ministra Maria Stella. A fine di una giornata convulsa, con il centrodestra dipronto a non partecipare al voto per la fiducia sulla risoluzione Casini condivisa dal centrosinistra, arriva l’addio di uno degli esponenti storici e di peso del partito di Silvio Berlusconi, attuale capo delegazione di Fi a palazzo Chigi. ”ha definitivamente voltato le spalle aglini, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini”, annuncia in una nota, che da tempo manifesta sofferenza verso la gestione del ...

