Crisi governo, Salvini: “La mozione Casini non la votiamo” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Certo che non votiamo la mozione Casini…” Così ai cronisti in buvette al Senato, il leader della Lega Matteo Salvini conferma le indiscrezioni di fonti parlamentari del centrodestra secondo cui dopo aver ascoltato la replica di Mario Draghi al Senato, Lega e Fi con Udc e Nci, sarebbero tentati di non partecipare al voto di fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, che, ”udite le comunicazioni del premier, le approva”. Di fronte alla scelta di Draghi di porre la fiducia sulla risoluzione Casini, condivisa del centrosinistra, senza tener conto delle richieste del centrodestra di governo che propone un bis ma senza i Cinque stelle, Lega e Fi riferiscono, starebbero valutando l’opzione di non partecipare al voto. Draghi aveva ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Certo che nonla…” Così ai cronisti in buvette al Senato, il leader della Lega Matteoconferma le indiscrezioni di fonti parlamentari del centrodestra secondo cui dopo aver ascoltato la replica di Mario Draghi al Senato, Lega e Fi con Udc e Nci, sarebbero tentati di non partecipare al voto di fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando, che, ”udite le comunicazioni del premier, le approva”. Di fronte alla scelta di Draghi di porre la fiducia sulla risoluzione, condivisa del centrosinistra, senza tener conto delle richieste del centrodestra diche propone un bis ma senza i Cinque stelle, Lega e Fi riferiscono, starebbero valutando l’opzione di non partecipare al voto. Draghi aveva ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - MANUELA12614661 : RT @MarcoFattorini: Il Movimento Cinque Stelle ha aperto la crisi di governo, il centrodestra l’ha portata fino in fondo. Un Papeete in con… - ilfoglio_it : ?? Draghi lascia l'Aula del Senato durante l'intervento di Candiani (Lega). Qui la diretta ?? -