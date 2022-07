Crisi governo, Pd: “Scelta Lega, Forza Italia e M5S grave e sbagliata” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi è stata una giornata drammatica per l’Italia. Le scelte di Lega e Forza Italia da una parte e del M5S dall’altra sono gravi, sbagliate”. Così fonti del Nazareno dopo la decisione di Lega, Forza Italia e M5S: nessuno dei 3 partiti partecipa alla votazione sulla risoluzione Casini, con evidenti conseguenze sulla Crisi del governo di Mario Draghi. “Purtroppo, sarà tutto il Paese – i cittadini e le cittadine, a partire da quelli più fragili e più spaventati – a pagare il conto di queste scelte. Una Crisi sbagliata fin dall’inizio che è oggi esplosa nel modo peggiore. Chi ha affossato il governo Draghi è andato contro l’Italia”. “In questo giorno di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi è stata una giornata drammatica per l’. Le scelte dida una parte e del M5S dall’altra sono gravi, sbagliate”. Così fonti del Nazareno dopo la decisione die M5S: nessuno dei 3 partiti partecipa alla votazione sulla risoluzione Casini, con evidenti conseguenze sulladeldi Mario Draghi. “Purtroppo, sarà tutto il Paese – i cittadini e le cittadine, a partire da quelli più fragili e più spaventati – a pagare il conto di queste scelte. Unafin dall’inizio che è oggi esplosa nel modo peggiore. Chi ha affossato ilDraghi è andato contro l’”. “In questo giorno di ...

