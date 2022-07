Crisi governo | Meloni | “Ora elezioni | si può votare tra 2 mesi”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vediamo cosa accade in queste ore, ma non dovete avere paura di essere liberi, di scegliere, di fare quello che vi dice la vostra coscienza: votate e scegliete, la nazione ha disperato bisogno di recuperare orgoglio e libertà”. Lo dice Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, alla manifestazione a piazza Vittorio. “Crediamo che la legislatura debba dichiararsi conclusa, se tutto va bene si potrebbetra due. Noi siamo pronti, il centrodestra abbastanza pronto”, incalza. Al termine del voto di fiducia in Senato,ha avuto un contatto telefonico con Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. “Draghi ha detto, mi volevo dimettere poi ho visto che la gente mi ha chiesto di restare…me lo hanno chiesto gli italiani…Ha parlato di mobilitazione senza precedenti: 100 persone a Torino, di ...

... 20 luglio 2022 "Siete pronti a ricostruire patto di fiducia", il Presidente del Consiglio Draghi rivolge per quattro volte la domanda ai senatori nel corso del suo intervento sulladi... apprendendo la volontà di non votare la fiducia al. In un momento drammatico per la vita del Paese, mentre nel cuore dell'Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di unasenza ...Le parole del presidente del consiglio nella replica al Senato: "Ringrazio quanti hanno sostenuto l'operato del governo con lealtà e partecipazione.10.20 – Letta a Palazzo Chigi a colloquio con Draghi. (La Stampa) Il secondo governo guidato da Giuseppe Conte è naufragato il 13 febbraio 2021, dopo una crisi durata due settimane. Tutti gli altri ...