Crisi governo, Letta: “Giorno triste e drammatico per l’Italia” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Una decisione folle, assurda, una giornata di follia”. Lo ha detto Enrico Letta al Tg1. “Tre grandi partiti di questa maggioranza, in forme diverse, hanno deciso di mettere fino a questa esperienza” e “in particolare Berlusconi e Salvini, che hanno seguito la scelta di M5S di una settimana fa di aprire di fatto la Crisi”, ha spiegato il segretario del Pd parlando di “un Giorno triste e drammatico per l’Italia”. “Gli italiani guardano sgomenti a quello che è accaduto nelle loro istituzioni” e in “alcuni partiti”. “Se penso ai 19 mld del Pnrr che non arriveranno e alle riforme che non si faranno…”, ha aggiunto. All’orizzonte, le elezioni: “Gli italiani sceglieranno tra chi ha affossato il governo e chi ha voluto portarlo avanti. Credo che andremo alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Una decisione folle, assurda, una giornata di follia”. Lo ha detto Enricoal Tg1. “Tre grandi partiti di questa maggioranza, in forme diverse, hanno deciso di mettere fino a questa esperienza” e “in particolare Berlusconi e Salvini, che hanno seguito la scelta di M5S di una settimana fa di aprire di fatto la”, ha spiegato il segretario del Pd parlando di “unper”. “Gli italiani guardano sgomenti a quello che è accaduto nelle loro istituzioni” e in “alcuni partiti”. “Se penso ai 19 mld del Pnrr che non arriveranno e alle riforme che non si faranno…”, ha aggiunto. All’orizzonte, le elezioni: “Gli italiani sceglieranno tra chi ha affossato ile chi ha voluto portarlo avanti. Credo che andremo alle ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - eliantio : @msgelmini Politicamente non condivido le sue idee. Ma oggi ho apprezzato il suo abbandono di Forza Italia. Un atto… - andreastoolbox : #Mario Draghi non ha ottenuto la fiducia: è crisi di governo -