Crisi governo, il discorso di Draghi al Senato: cosa ha detto oggi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Serve un nuovo patto", perché "lo chiedono gli italiani". Il premier Mario Draghi, al Senato per la fiducia, tiene le comunicazioni nella giornata cruciale della Crisi di governo. Ecco cosa ha detto il presidente del Consiglio a Palazzo Madama. "Signor Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori, Giovedì scorso ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato questo governo sin dalla sua nascita. Il Presidente della Repubblica ha respinto le mie dimissioni e mi ha chiesto di informare il Parlamento di quanto accaduto – una decisione che ho condiviso". Inizia così il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Serve un nuovo patto", perché "lo chiedono gli italiani". Il premier Mario, alper la fiducia, tiene le comunicazioni nella giornata cruciale delladi. Eccohail presidente del Consiglio a Palazzo Madama. "Signor Presidente, Onorevoli Senatrici eri, Giovedì scorso ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appato questosin dalla sua nascita. Il Presidente della Repubblica ha respinto le mie dimissioni e mi ha chiesto di informare il Parlamento di quanto accaduto – una decisione che ho condiviso". Inizia così il ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - ilmessaggeroit : Crisi di #governo, #spread sale sopra i 202 punti dopo le parole di Romeo che chiede una «nuova maggioranza» - marioricciard18 : RT @DomaniGiornale: ?? #Romeo (Lega): 'Se l’obiettivo è salvare il paese si prenda atto che il #m5s non fa più parte del governo dell’unità… -