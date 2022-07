Crisi governo, Gelmini: “Lascio Forza Italia, ha voltato spalle a italiani” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Mariastella Gelmini dopo il no alla fiducia a Draghi di Forza Italia lascia il partito. “Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia, apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese – dichiara la ministra per gli affari regionali – , mentre nel cuore dell’Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una Crisi senza precedenti, una Forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi. Forza Italia ha invece definitivamente voltato le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Mariastelladopo il no alla fiducia a Draghi dilascia il partito. “Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di, apprendendo la volontà di non votare la fiducia al(esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese – dichiara la ministra per gli affari regionali – , mentre nel cuore dell’Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di unasenza precedenti, unapolitica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi.ha invece definitivamentele ...

