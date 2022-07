Crisi governo, “escluso Draghi bis, senza fiducia crisi in mani Capo Stato” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Viene escluso un Draghi bis, da fonti di governo vicine al presidente del Consiglio. Se la crisi dovesse precipitare, viene riferito dalle stesse fonti, la ‘partita’ tornerà nelle mani del Capo dello Stato, poiché l’ex numero uno della Bce è orientato a tenere la linea già espressa in passato, ovvero andare avanti con la stessa maggioranza con un rinnovato patto di fiducia. Intanto si va verso il voto delle risoluzioni che verranno presentate dalle forze politiche in Senato sulle comunicazioni del premier. Draghi, spiegano fonti di governo, “attende le posizioni dei partiti, nel rispetto del dettato costituzionale”. E in queste ora, puntualizzano fonti di Palazzo Chigi, non c’è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Vieneunbis, da fonti divicine al presidente del Consiglio. Se ladovesse precipitare, viene riferito dalle stesse fonti, la ‘partita’ tornerà nelledeldello, poiché l’ex numero uno della Bce è orientato a tenere la linea già espressa in passato, ovvero andare avanti con la stessa maggioranza con un rinnovato patto di. Intanto si va verso il voto delle risoluzioni che verranno presentate dalle forze politiche in Senato sulle comunicazioni del premier., spiegano fonti di, “attende le posizioni dei partiti, nel rispetto del dettato costituzionale”. E in queste ora, puntualizzano fonti di Palazzo Chigi, non c’è ...

