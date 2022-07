Crisi governo, Draghi oggi al Senato per la fiducia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Giornata cruciale oggi nella Crisi di governo, ore decisive per il futuro dell’esecutivo di Mario Draghi. Si voterà, infatti, la fiducia al Senato. Il premier si recherà a Palazzo Madama alle 9.30 per le sue comunicazioni con voto. Le comunicazioni del presidente del Consiglio e il successivo dibattito sulla fiducia – con eventuale voto in serata – partiranno dunque da Palazzo Madama dove la seduta sarà sospesa in mattinata, dopo l’intervento di Draghi, per permettere al premier di consegnare il testo del suo intervento alla Camera. Al rientro del premier in Senato, in tarda mattinata, verosimilmente intorno alle 11, l’Aula inizierà la discussione, prevista per 5 ore, e poi lascerà nuovamente spazio al premier ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Giornata crucialenelladi, ore decisive per il futuro dell’esecutivo di Mario. Si voterà, infatti, laal. Il premier si recherà a Palazzo Madama alle 9.30 per le sue comunicazioni con voto. Le comunicazioni del presidente del Consiglio e il successivo dibattito sulla– con eventuale voto in serata – partiranno dunque da Palazzo Madama dove la seduta sarà sospesa in mattinata, dopo l’intervento di, per permettere al premier di consegnare il testo del suo intervento alla Camera. Al rientro del premier in, in tarda mattinata, verosimilmente intorno alle 11, l’Aula inizierà la discussione, prevista per 5 ore, e poi lascerà nuovamente spazio al premier ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - OnoMoreTime : RT @PietroSalvatori: Nell'infuriare della crisi di governo, i senatori ex M5s Petrocelli e Dessì sono volati in Nicaragua 'in occasione del… - FEzrebu : @HSkelsen E questo secondo il CdS è un indizio fondamentale per concludere che gli impegni geopolitici presi porter… -