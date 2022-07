Crisi di governo, Renzi annuncia il voto di fiducia di Italia viva: “Oggi finisce il teatrino, è l’ultima puntata del vostro reality show” – Video (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Noi voteremo la fiducia al governo consapevoli che Oggi finisce il teatrino, è l’ultima puntata del vostro reality show”. Così il leader di Italia viva Matteo Renzi in una dichiarazione di voto sulla fiducia al governo al Senato. Ciascuno deve “assumersi la propria responsabilità ma ci lasci dire ‘grazie per aver cambiato passo'” ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio, sottolineando che “Oggi o si va avanti con Draghi o si va a casa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Noi voteremo laalconsapevoli cheil, èdel”. Così il leader diMatteoin una dichiarazione disullaalal Senato. Ciascuno deve “assumersi la propria responsabilità ma ci lasci dire ‘grazie per aver cambiato passo'” ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio, sottolineando che “o si va avanti con Draghi o si va a casa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

