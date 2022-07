Crisi di governo, Meloni attacca il discorso di Draghi: «Pretende pieni poteri sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Terminato il discorso di Mario Draghi in Senato, mentre si attende che i partiti si prendano del tempo per valutare la propria posizione sulla risoluzione della Crisi di governo, Giorgia Meloni critica in un tweet le parole del presidente del Consiglio: «Draghi arriva in Parlamento e di fatto Pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd». La presidente di Fratelli d’Italia, principale forza di opposizione del governo, paragona l’attuale situazione politica italiana alle autocrazie ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Terminato ildi Marioin Senato, mentre si attende che i partiti si prendano del tempo per valutare la propria posizione sulla risoluzione delladi, Giorgiacritica in un tweet le parole del presidente del Consiglio: «arriva in Parlamento e di fattochegli. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd». La presidente di Fratelli d’Italia, principale forza di opposizione del, paragona l’attuale situazione politica italiana alle autocrazie ...

