Crisi di governo, Maurizio Gasparri (FI): «Ok a un nuovo patto di fiducia, ma con discontinuità. Basta alle pagliacciate del M5s» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Forza Italia è disponibile a un nuovo patto di fiducia, ma che vuol dire discontinuità con il governo precedente. Noi ci siamo per affrontare l’emergenza che sta attraversando il Paese, ma non ci siamo per sapere se a Casalino rinnovano il contratto o se i parlamentari pagano i 300 mila euro al blog di Grillo. Non ci stiamo alle pagliacciate. Con chi scambia il parlamento per un teatrino non possiamo condividere un percorso, tantomeno lei presidente». Queste le parole decisive di Maurizio Gasparri nel suo intervento in Senato durante la discussione generale sulle comunicazioni di questa mattina del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il senatore ha ribadito dunque la richiesta di esclusione del Movimento da un’eventuale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Forza Italia è disponibile a undi, ma che vuol direcon ilprecedente. Noi ci siamo per affrontare l’emergenza che sta attraversando il Paese, ma non ci siamo per sapere se a Casalino rinnovano il contratto o se i parlamentari pagano i 300 mila euro al blog di Grillo. Non ci stiamo. Con chi scambia il parlamento per un teatrino non possiamo condividere un percorso, tantomeno lei presidente». Queste le parole decisive dinel suo intervento in Senato durante la discussione generale sulle comunicazioni di questa mattina del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il senatore ha ribadito dunque la richiesta di esclusione del Movimento da un’eventuale ...

