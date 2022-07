Crisi di governo, Licheri: «Nessuno nel M5s farà cadere il governo per convenienze elettorali» (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base di convenienze elettorale faccia cadere il governo, qualunque cosa possa accadere, siamo fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità». Sono le parole del senatore del M5s Ettore Licheri in aula al Senato in discussione generale dopo le comunicazione del presidente del consiglio Mario Draghi. «Siamo fatti così – ha proseguito il senatore pentastellato -. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità, una posizione chiara, lineare, sincera. Quando lei venne in Aula a chiedere la fiducia, la prima volta, era capogruppo e mentre tutti si spellavano le mani io le dissi: Non consideri mai la nostra fiducia incondizionata, una fiducia in bianco. Faccia attenzione perché ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base dielettorale facciail, qualunque cosa possa ac, siamo fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità». Sono le parole del senatore del M5s Ettorein aula al Senato in discussione generale dopo le comunicazione del presidente del consiglio Mario Draghi. «Siamo fatti così – ha proseguito il senatore pentastellato -. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità, una posizione chiara, lineare, sincera. Quando lei venne in Aula a chiedere la fiducia, la prima volta, era capogruppo e mentre tutti si spellavano le mani io le dissi: Non consideri mai la nostra fiducia incondizionata, una fiducia in bianco. Faccia attenzione perché ...

