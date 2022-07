Crisi di governo, Licheri (M5s) in Senato: “Siamo l’unica forza politica che sta interrogando l’esecutivo” – L’intervento integrale (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base di convenienze elettorali faccia cadere un governo, qualunque cosa possa accadere, Siamo fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità”. Così il Senatore del M5s, Ettore Licheri, ha cominciato il suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi, sottolineando che, quando Draghi si presentò la prima volta in Aula per chiedere la fiducia, “io le dissi ‘non consideri mai la nostra fiducia incondizionata’”. Di fronte alla realtà di oggi, continua il Senatore, “non posSiamo non chiederle un cambio di passo, non posSiamo non osservare come davanti a questa emergenza occorrano azioni concrete”. “Non posSiamo oggi dire quello che lei dice, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base di convenienze elettorali faccia cadere un, qualunque cosa possa accadere,fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità”. Così ilre del M5s, Ettore, ha cominciato il suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi, sottolineando che, quando Draghi si presentò la prima volta in Aula per chiedere la fiducia, “io le dissi ‘non consideri mai la nostra fiducia incondizionata’”. Di fronte alla realtà di oggi, continua ilre, “non posnon chiederle un cambio di passo, non posnon osservare come davanti a questa emergenza occorrano azioni concrete”. “Non posoggi dire quello che lei dice, ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - SatiLeaks : RT @RadioRadioWeb: 'Gli italiani lo hanno chiesto? Gli italiani lo chiedono con le elezioni non con duemila sindaci che non passano neanche… - MarselParadigmi : #Partitocrazia: sistema di potere politico messo definitivamente in crisi dal governo Draghi #definizioni -