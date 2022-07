Crisi di governo, la replica di Draghi: “Non ho chiesto i pieni poteri”. E pone la fiducia sulla risoluzione di Casini. Via alle dichiarazioni di voto, il centrodestra dice no (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta della giornata più lunga del presidente del Consiglio, dopo le dimissioni respinte da Mattarella. Il centrodestra conferma la linea: sì e solo solo sulla nostra risoluzione Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta della giornata più lunga del presidente del Consiglio, dopo le dimissioni respinte da Mattarella. Ilconferma la linea: sì e solo solonostra

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - HegelFriedrich : @HuffPostItalia La crisi di governo fa uscire ancor più lo scoperto la stampa (?) in stile MinCulPop. Facile citazione, che ne dite? - Giodelogu : RT @mgmaglie: Se state seguendo la crisi di governo e non ci capite come è naturale un granché, osservate la disperazione e il lutto strett… -