Crisi di Governo, la replica di Draghi ai senatori: “Siete voi che decidete” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – “La mia sarà una replica breve: per primo ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del Governo con lealtà e partecipazione. Il secondo punto è un’osservazione a proposito di alcune parole che avrebbero messo addirittura in discussione la natura della nostra democrazia, come se non fosse parlamentare mentre lo è e io la rispetto e mi riconosco”. Così Mario Draghi, dai banchi del Governo di Palazzo Madama, replica ai senatori dopo il battito che ha seguito il discorso di questa mattina sulla Crisi di Governo (leggi qui) Il Premier spiega poi il motivo per cui l’esecutivo non è entrato nel merito di alcuni questioni come Ius scholae, cannabis, ddl Zan, ecc: “Semplicemente perché questo è un Governo di unità nazionale, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – “La mia sarà unabreve: per primo ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’operato delcon lealtà e partecipazione. Il secondo punto è un’osservazione a proposito di alcune parole che avrebbero messo addirittura in discussione la natura della nostra democrazia, come se non fosse parlamentare mentre lo è e io la rispetto e mi riconosco”. Così Mario, dai banchi deldi Palazzo Madama,aidopo il battito che ha seguito il discorso di questa mattina sulladi(leggi qui) Il Premier spiega poi il motivo per cui l’esecutivo non è entrato nel merito di alcuni questioni come Ius scholae, cannabis, ddl Zan, ecc: “Semplicemente perché questo è undi unità nazionale, ...

