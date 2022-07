Crisi di governo, la Lega e Fi chiedono “un governo profondamente rinnovato” senza M5s oppure il voto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il primo strappo dopo il discorso di Mario Draghi è quello di Carroccio e Forza Italia. Dopo un primo gelo iniziale dei leghisti in Aula, a prendere la parola per il gruppo è stato Massimiliano Romeo. Che ha annunciato la posizione della Lega, poi sintetizzata da una risoluzione firmata insieme a Roberto Calderoli: “Il Senato accorda il sostegno all’azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione”. Quindi per il Carroccio si può andare avanti, ma a patto che sia senza M5s e che la formazione sia diversa. Subito dopo è stata diffusa una nota del centrodestra di governo, quindi sottoscritta anche da Forza Italia, nella quale si ribadisce lo stesso concetto. “Siamo davanti a un Parlamento”, ha detto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il primo strappo dopo il discorso di Mario Draghi è quello di Carroccio e Forza Italia. Dopo un primo gelo iniziale dei leghisti in Aula, a prendere la parola per il gruppo è stato Massimiliano Romeo. Che ha annunciato la posizione della, poi sintetizzata da una risoluzione firmata insieme a Roberto Calderoli: “Il Senato accorda il sostegno all’azione di unsia per le scelte politiche sia nella composizione”. Quindi per il Carroccio si può andare avanti, ma a patto che siaM5s e che la formazione sia diversa. Subito dopo è stata diffusa una nota del centrodestra di, quindi sottoscritta anche da Forza Italia, nella quale si ribadisce lo stesso concetto. “Siamo davanti a un Parlamento”, ha detto il ...

