Crisi di governo, il commento della Casellati a microfono aperto dopo l’annuncio M5s: “Non partecipano al voto, così manca il numero legale” (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - iFonz87 : RT @ilpost: Ci sarà la crisi di governo. Il centrodestra e il M5S non voteranno la fiducia a Draghi, che quindi ha perso la maggioranza.… - moonlight_5v : RT @serena_danna: L'asse gialloverde che si ricostituisce per far cadere il governo sulla richiesta di fare fuori i 5 Stelle, i quali dicon… -