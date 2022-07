Crisi di Governo | Giorgia Meloni | “Ora elezioni | si può votare tra 2 mesi”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – “Vediamo cosa accade in queste ore, ma non dovete avere paura di essere liberi, di scegliere, di fare quello che vi dice la vostra coscienza: votate e scegliete, la nazione ha disperato bisogno di recuperare orgoglio e libertà”. Lo dice, leader di Fratelli d’Italia, alla manifestazione a piazza Vittorio. “Crediamo che la legislatura debba dichiararsi conclusa, se tutto va bene si potrebbetra due. Noi siamo pronti, il centrodestra abbastanza pronto”, incalza. Al termine del voto di fiducia in Senato,ha avuto un contatto telefonico con Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. “Draghi ha detto, mi volevo dimettere poi ho visto che la gente mi ha chiesto di restare…me lo hanno chiesto gli italiani…Ha parlato di mobilitazione senza precedenti: 100 persone a ...

