Crisi di governo | Gelmini | “Lascio Forza Italia | ha voltato le spalle agli italiani”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – Mariastelladopo il no alla fiducia a Draghi dilascia il partito. “Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di, apprendendo la volontà di non votare la fiducia al(esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese – dichiara la ministra per gli affari regionali – , mentre nel cuore dell’Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di unasenza precedenti, unapolitica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi.ha invece definitivamentele...