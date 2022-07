Crisi di governo, è il momento cruciale: il discorso di replica di Draghi – LIVE (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mario Draghi a Palazzo Madama. Sei giorni dopo il “non voto” alla fiducia da parte dei Cinque Stelle, sei giorni dopo la salita al Quirinale, le dimissioni e il respingimento delle stesse da parte di Mattarella, l’esecutivo è ancora appeso a un filo. Cosa faranno i grillini? Voteranno la fiducia o si spaccheranno in due con una parte di deputati a seguire il capogruppo Crippa, magari nel partito di Di Maio? E Draghi cosa intende fare: rimarrà a Palazzo Chigi senza più il M5S oppure confermerà la sua intenzione a non andare avanti? Dalle 9.30 è iniziata la lunga giornata del Senato della Repubblica che porterà a chiarire il quadro del governo che verrà. Dopo le comunicazioni del premier ai senatori, è iniziato il dibattito che si concluderà intorno alle 19 con una votazione sule risoluzioni in cui occorrerà capire la posizione del ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marioa Palazzo Madama. Sei giorni dopo il “non voto” alla fiducia da parte dei Cinque Stelle, sei giorni dopo la salita al Quirinale, le dimissioni e il respingimento delle stesse da parte di Mattarella, l’esecutivo è ancora appeso a un filo. Cosa faranno i grillini? Voteranno la fiducia o si spaccheranno in due con una parte di deputati a seguire il capogruppo Crippa, magari nel partito di Di Maio? Ecosa intende fare: rimarrà a Palazzo Chigi senza più il M5S oppure confermerà la sua intenzione a non andare avanti? Dalle 9.30 è iniziata la lunga giornata del Senato della Repubblica che porterà a chiarire il quadro delche verrà. Dopo le comunicazioni del premier ai senatori, è iniziato il dibattito che si concluderà intorno alle 19 con una votazione sule risoluzioni in cui occorrerà capire la posizione del ...

