Crisi di governo, Draghi rinuncia a mediare e fa infuriare Lega e 5 stelle. Si sfila anche Forza Italia: la maggioranza non esiste più. Giovedì il premier al Colle (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’unità nazionale non c’è più, tra poco non ci sarà più neanche il suo governo, eppure lui non nasconde un sorriso. In quella che è probabilmente la sua ultima uscita da Palazzo Madama da presidente del consiglio, Mario Draghi non sembra avere un’espressione delusa. Tutt’altro: dà uno sguardo alla gente, saluta a mano aperta come mai aveva fatto prima d’ora, poi s’infila in macchina. Finisce così quella che doveva essere la giornata decisiva per la stabilità del governo. E che decisiva lo è stata davvero, seppur in senso negativo: la maggioranza non c’è più, anche se tecnicamente il premier non è stato sfiduciato. Giovedì, alla Camera, Draghi annuncerà le dimissioni all’inizio del dibattito. Poi si recherà al Quirinale per dimettersi: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’unità nazionale non c’è più, tra poco non ci sarà più neil suo, eppure lui non nasconde un sorriso. In quella che è probabilmente la sua ultima uscita da Palazzo Madama da presidente del consiglio, Marionon sembra avere un’espressione delusa. Tutt’altro: dà uno sguardo alla gente, saluta a mano aperta come mai aveva fatto prima d’ora, poi s’infila in macchina. Finisce così quella che doveva essere la giornata decisiva per la stabilità del. E che decisiva lo è stata davvero, seppur in senso negativo: lanon c’è più,se tecnicamente ilnon è stato sfiduciato., alla Camera,annuncerà le dimissioni all’inizio del dibattito. Poi si recherà al Quirinale per dimettersi: ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - Anselmoo_f : RT @marcullo02: Proviamo un format nuovo Scrivi un commento che vada bene sia per la crisi di governo che per il mercato del Milan - renderman81 : RT @ciccio_liso: Io e il mio stato d'animo dopo aver seguito questa crisi di governo. -