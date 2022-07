Crisi di governo | Draghi ottiene la fiducia in Senato con 95 sì e 38 no Forza Italia | Lega e M5s non votano ma garantiscono il numero legale Letta | “Giorno di follia | il Parlamento è contro l’Italia” Gelmini lascia FI Domani discussione alla Camera | poi le dimissioni

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lindawhippet : @Cristin71354717 Parli della crisi di governo? - francobozzetti : RT @OGiannino: Decisione Salvini-Berlusconi di votare solo propria mozione dà plastica conferma che gli amici di Putin non sono solo Conte… -

E' la dichiarazione del portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, che viene ribadita in risposta alla richiesta di commenti sulladiin Italia. La dichiarazione era stata diffusa ...Ladisi è materializzata il 14 luglio scorso quando l'esecutivo ha posto la questione di fiducia sulla discussione del Dl Aiuti al Senato: in 172 hanno votato a favore, 39 i contrari. ...Roma, 20 lug. (askanews) - Quello del governo Draghi è stato il 67mo esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo della 18ma legislatura, dopo ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, salirà domani al Quirinale, ma ancora al Colle non è stata fissata un’agenda. Infatti ...