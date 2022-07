Crisi di Governo: Draghi lascia Palazzo Chigi ma rinvia l’incontro con Mattarella al Quirinale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – Il premier Mario Draghi non salirà al Quirinale questa sera. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi diretto nella sua abitazione e non al Colle, dove, riferiscono fonti di Governo, dovrebbe recarsi nella giornata di domani per rimettere definitivamente il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il passaggio di oggi in Senato che ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo. La risoluzione Casini su cui il premier ha posto la fiducia è passata a Palazzo Madama con soli 95 voti a favore. I voti contrari sono stati 38 e nessun astenuto. Molto basso il dato sulla presenza in aula: solo 192 senatori, mentre i votanti sono stati 133. Il quorum è stato garantito dalla presenza in aula dei senatori 5Stelle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma – Il premier Marionon salirà alquesta sera. Il presidente del Consiglio hatodiretto nella sua abitazione e non al Colle, dove, riferiscono fonti di, dovrebbe recarsi nella giornata di domani per rimettere definitivamente il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergiodopo il passaggio di oggi in Senato che ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo. La risoluzione Casini su cui il premier ha posto la fiducia è passata aMadama con soli 95 voti a favore. I voti contrari sono stati 38 e nessun astenuto. Molto basso il dato sulla presenza in aula: solo 192 senatori, mentre i votanti sono stati 133. Il quorum è stato garantito dalla presenza in aula dei senatori 5Stelle ...

