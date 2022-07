Crisi di Governo, Draghi esce dall’aula del Senato dopo l’intervento del leghista Romeo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tensione in Aula a Palazzo Madama dopo l’intervento con cui il capogruppo leghista Massimiliano Romeo ha rilanciato sulle condizioni affinché il partito di Matteo Salvini continui a votare la fiducia: “Governo nuovo, senza M5s, o voto anticipato“, ha attaccato. Parole alle quali sono seguite plateali espressioni di disappunto dai banchi del Governo, con i ministri della Difesa e della Salute, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza visibilmente contrariati. Lo stesso premier Mario Draghi, gelido in volto, dopo l’intervento è uscito dall’aula per andare a interloquire con alcuni ministri e per una breve telefonata, per poi rientrare nell’emiciclo. “Io capisco che il presidente del Consiglio sia uscito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tensione in Aula a Palazzo Madamacon cui il capogruppoMassimilianoha rilanciato sulle condizioni affinché il partito di Matteo Salvini continui a votare la fiducia: “nuovo, senza M5s, o voto anticipato“, ha attaccato. Parole alle quali sono seguite plateali espressioni di disappunto dai banchi del, con i ministri della Difesa e della Salute, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza visibilmente contrariati. Lo stesso premier Mario, gelido in volto,è uscitoper andare a interloquire con alcuni ministri e per una breve telefonata, per poi rientrare nell’emiciclo. “Io capisco che il presidente del Consiglio sia uscito ...

