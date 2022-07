Crisi di governo diretta, diktat della Lega: 'Nuovo esecutivo o si va al voto, ora serve discontinuità'. Draghi lascia l'aula. Il premier: '... (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cirisi di governo e voto di fiducia in diretta . ' Siamo qui perché lo hanno chiesto gli italiani. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto?'. Mario Draghi arriva con qualche minuto di ritardo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cirisi didi fiducia in. ' Siamo qui perché lo hanno chiesto gli italiani. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto?'. Marioarriva con qualche minuto di ritardo ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Silvestri (M5s): “Nessuna risposta da Draghi sui nove punti, la vedo un po’ dura. Per ora solo in… - libellula58 : RT @mpiacenonaver1: Quindi la Lega chiede i 5S fuori e un rimpasto di governo e la cancellazione del RdC... Poi la colpa della crisi è di C… - pietrafocaia : Vivere in un paese con un governo perennemente in crisi perché vari interessi tirano in parti opposte. E' un comit… -