Crisi di governo, dal ddl Zan al salario minimo e superbonus: la replica di Draghi al Senato. L'intervento integrale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un intervento breve con una richiesta finale, porre "la fiducia sulla proposta presentata dal Senatore Casini". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha risposto a Palazzo Madama ai Senatori, toccando alcuni temi trattati negli interventi. "Perché il governo non è entrato nello Ius Soli, nella cannabis, nel ddl Zan? Perché il governo ha deciso di non intervenire – per la sua natura di governo fondato su un'ampia coalizione – su temi di origine parlamentare", ha spiegato il premier. "Sul salario minimo ho detto quello che dovevo dire, c'è una proposta della commissione europea, abbiamo aperto un tavolo con i sindacati e Confindustria, continueremo la discussione qualunque sia la vostra decisione oggi", ha proseguito Draghi, ...

