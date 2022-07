Crisi di governo, cosa accade adesso per la scuola? A rischio i fondi del PNRR, ritorno alla Legge Fornero più vicino (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Crisi di governo precipita. Il premier Mario Draghi si dimette. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti: solo, dunque, ordinaria amministrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladiprecipita. Il premier Mario Draghi si dimette. Ilrimane in carica per il disbrigo degli affari correnti: solo, dunque, ordinaria amministrazione. L'articolo .

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - AldoSciara : RT @ultimora_pol: #UE #Europa Capogruppo di S&D Iratxe #García: 'Preoccupazione per l’evolversi della crisi di governo in Italia. I populis… - claudia_bilotti : RT @_aug_10th: Vi anticipo il futuro: 1. Vittoria Salvini-Meloni 2. Finanze pubbliche fuori controllo 3. Crisi finanziaria 4. BCE e UE si r… -