Crisi di governo, Conte rompe il silenzio e attacca Draghi: «Il suo un atteggiamento sprezzante. Il M5s bersaglio politico» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla fine di una difficile giornata in Senato, è arrivato il commento di Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: «Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico», ha detto rompendo il silenzio della giornata e parlando con i giornalisti fuori dalla Camera. «Siamo stai messi alla porta, non c’erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione». Il M5s ha deciso alla fine di rimanere in Aula durante la votazione – a differenza di quanto fatto da Forza Italia e Lega, che sono usciti – ma di astenersi e non votare la fiducia all’esecutivo di Mario Draghi. «Non era questione di ultimatum, ma di priorità su cui bisognava definire un’agenda di governo», ha insistito Conte. «Non è stato possibile, abbiamo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla fine di una difficile giornata in Senato, è arrivato il commento di Giuseppe. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: «Siamo diventati ildi un attacco», ha dettondo ildella giornata e parlando con i giornalisti fuori dalla Camera. «Siamo stai messi alla porta, non c’erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione». Il M5s ha deciso alla fine di rimanere in Aula durante la votazione – a differenza di quanto fatto da Forza Italia e Lega, che sono usciti – ma di astenersi e non votare la fiducia all’esecutivo di Mario. «Non era questione di ultimatum, ma di priorità su cui bisognava definire un’agenda di», ha insistito. «Non è stato possibile, abbiamo ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - GfveGianfra : Scusate @Quirinale potreste cortesemente ricordare a me e agli italiani i passaggi della crisi dell’estate 2019? Pe… - CristinaStorchi : @carovana12 Lo faccio più sintetico: c'eravamo già e non c'entra la crisi di governo -