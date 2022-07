Crisi di governo, Conte: “Insultati e disprezzati era impossibile proseguire” (Di mercoledì 20 luglio 2022) In mattinata la tentazione della fiducia, poi arriva lo strappo. Gli affondi del premier ricompattano il M5S, scissione congelata Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 20 luglio 2022) In mattinata la tentazione della fiducia, poi arriva lo strappo. Gli affondi del premier ricompattano il M5S, scissione congelata

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - madlyswiftly_ : RT @Agostino35: Negli ultimi 8 anni ho visto più crisi di governo che mondiali di calcio - laramps : @RobVicaretti Comunque per quanto pirotecnica sia purtroppamente questa crisi, una crisi di governo senza Vic non è data! Ecco -