Crisi di governo, c’è aria di resa: “È finita”. Lega e Forza Italia: “Non votiamo” – LIVE (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mario Draghi a Palazzo Madama. Sei giorni dopo il “non voto” alla fiducia da parte dei Cinque Stelle, sei giorni dopo la salita al Quirinale, le dimissioni e il respingimento delle stesse da parte di Mattarella, l’esecutivo è ancora appeso a un filo. Cosa faranno i grillini? Voteranno la fiducia o si spaccheranno in due con una parte di deputati a seguire il capogruppo Crippa, magari nel partito di Di Maio? E Draghi cosa intende fare: rimarrà a Palazzo Chigi senza più il M5S oppure confermerà la sua intenzione a non andare avanti? Dalle 9.30 è iniziata la lunga giornata del Senato della Repubblica che porterà a chiarire il quadro del governo che verrà. Dopo le comunicazioni del premier ai senatori, è iniziato il dibattito che si concluderà in serata con una votazione sule risoluzioni in cui occorrerà capire la posizione del Movimento Cinque Stelle e del centrodestra. ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mario Draghi a Palazzo Madama. Sei giorni dopo il “non voto” alla fiducia da parte dei Cinque Stelle, sei giorni dopo la salita al Quirinale, le dimissioni e il respingimento delle stesse da parte di Mattarella, l’esecutivo è ancora appeso a un filo. Cosa faranno i grillini? Voteranno la fiducia o si spaccheranno in due con una parte di deputati a seguire il capogruppo Crippa, magari nel partito di Di Maio? E Draghi cosa intende fare: rimarrà a Palazzo Chigi senza più il M5S oppure confermerà la sua intenzione a non andare avanti? Dalle 9.30 è iniziata la lunga giornata del Senato della Repubblica che porterà a chiarire il quadro delche verrà. Dopo le comunicazioni del premier ai senatori, è iniziato il dibattito che si concluderà in serata con una votazione sule risoluzioni in cui occorrerà capire la posizione del Movimento Cinque Stelle e del centrodestra. ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - _Maltus_ : RT @nmonesi: La cosa più ridicola è la totale assenza di coraggio. Avrebbero tutto il diritto di intestarsi legittimamente la crisi, sfiduc… - AfshainS : @francelenzi Da Pakistano posso confermare tutto questo, ma come tutti i paese in questo periodo anche Pakistan sta… -