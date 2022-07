Crisi di governo, caos nel centrodestra dopo il discorso di Draghi: nuovo vertice a Villa Grande. Cangini: «Molti vogliono strappare» (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’accusa di aver sostenuto la protesta dei tassisti, anche violenta, contro il governo. Lo stop a interventi sullo scostamento di bilancio e la difesa, per quanto «da rivedere», del reddito di cittadinanza. Sono tanti i punti dell’intervento davanti al Senato di Mario Draghi che hanno messo in difficoltà il centrodestra di governo. Non solo la Lega, che aveva chiesto uno scostamento di bilancio negato platealmente, ma pure, ed è una novità che rende il percorso ancora difficile da affrontare, Forza Italia. L’ordine degli interventi in aula nelle prime cinque ore di dibattito è la cartina di tornasole: è stato modificato più volte finché Forza Italia ha fatto sapere di aver ritirato tutti i nomi previsti e fatto slittare le parole del solo Maurizio Gasparri in fondo all’elenco, quasi alla fine di questo primo giro di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’accusa di aver sostenuto la protesta dei tassisti, anche violenta, contro il. Lo stop a interventi sullo scostamento di bilancio e la difesa, per quanto «da rivedere», del reddito di cittadinanza. Sono tanti i punti dell’intervento davanti al Senato di Marioche hanno messo in difficoltà ildi. Non solo la Lega, che aveva chiesto uno scostamento di bilancio negato platealmente, ma pure, ed è una novità che rende il percorso ancora difficile da affrontare, Forza Italia. L’ordine degli interventi in aula nelle prime cinque ore di dibattito è la cartina di tornasole: è stato modificato più volte finché Forza Italia ha fatto sapere di aver ritirato tutti i nomi previsti e fatto slittare le parole del solo Maurizio Gasparri in fondo all’elenco, quasi alla fine di questo primo giro di ...

